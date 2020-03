Maria 2.0 in Hagen

Hier in Hagen arbeitet beispielsweise Stefanie Hoppe dafür, dass Frauen eine stärkere Rolle in der katholischen Kirche zugesprochen bekommen. Der Kirchenkreis reagierte darauf zunächst verunsichert, erzählt sie.





Zunächst werden vier Gottesdienste von Frauen veranstaltet. In diesen geht es dann um starke Frauen aus der Bibel. Der erste Gottesdienst findet am 7. März in der St. Bonifatius Kirche in Hohenlimburg statt.

Podcast zum Thema

