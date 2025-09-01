Mario Voigt zu Gast
Veröffentlicht: Montag, 01.09.2025 11:45
Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt setzt auf "klare Kante". Vor allem in Richtung AfD. Er war gestern auf Einladung der Hagener CDU beim Bürgerplenum "Wir verteidigen die Demokratie" zu Gast.
Dabei spielten auch die Themen des Hagener Kommunalwahlkampfes eine Rolle. Aber eben auch das große Ganze. Die Frage, wie man die Demokratie verteidigen kann.
Mario Voigt führt eine sogenannte Brombeer-Koalition. Die AfD war bei den Landtagswahlen in Thüringen stärkste Kraft geworden. Voigt hat geschafft, sie in der Opposition zu halten.
