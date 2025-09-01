Mario Voigt zu Gast

Dabei spielten auch die Themen des Hagener Kommunalwahlkampfes eine Rolle. Aber eben auch das große Ganze. Die Frage, wie man die Demokratie verteidigen kann.

Mario Voigt führt eine sogenannte Brombeer-Koalition. Die AfD war bei den Landtagswahlen in Thüringen stärkste Kraft geworden. Voigt hat geschafft, sie in der Opposition zu halten.