Mark E: 50 000 für Projekte

Wie das Geld verteilt wird bestimmen am Ende die Kunden der Mark E per Abstimmung. Zwei Sponsoringrunden für je 25 000 Euro gibt es. Je nach Platzierung bei der Abstimmung fließen zwischen 750 und 1500 Euro an einzelne Projekte. Voraussetzung für eine Anmeldung der Projekte ist, dass Vereine oder ehrenamtliche Organisationen ihre Gemeinnützigkeit nachweisen. Außerdem müssen die Teilnehmer im Versorgungsgebiet der Mark E ansässig sein.





Netz: https://sponsoring.mark-e.de/bewerben