Mark E verschenkt Weihnachtsbäume

Die Mark E verschenkt wieder Weihnachtsbäume an ihre Kundschaft. Das passiert Ende der Woche auf dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt. Die Bäume werden an der Elberfelder Straße direkt am Brunnen gegenüber von C&A unter die Leute gebracht, und zwar Donnerstag und Freitag, jeweils in der Zeit zwischen 11 und 18 Uhr.

© Mark E