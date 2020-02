Mark E warnt: Falsche Mark-E-Werber unterwegs

Denn am Ende scheint es den Verkäufern genau darum zu gehen;: Eine Unterschrift unter einen neuen Vertrag zu bekommen. Sie sprechen die Leute an der Haustür an, behaupten, von der Mark E zu sein und bieten einen neuen Stromvertrag an. Die Mark E sagt, dass es sich um Verkäufer eines Wettbewerbers handelt, nennt aber keinen Namen.

"Mitarbeiter der Mark E legitimieren sich mit ihrem Dienstausweis", sagt die Mark E. Sollte jemand ungewollt einen Vertrag abgeschlossen haben, bietet die Mark E eine Beratung an.





Info: Kontakt in dieser Sache zur Mark E läuft unter der Servicehotline 0800-123 1000 sowie unter Mark-e.de