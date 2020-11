Martin Kiel

Corona hat in der Arbeitswelt viel bewegt. Das sagt Martin Kiel, Hagener Kulturwissenschaftler. In den letzten Jahren hat Kiel auch im Management für verschiedene große Unternehmen gearbeitet. Im Blick die Frage, wie man Digitalisierung vorantreibt und Arbeitsabläufe besser macht. Aktuell leitet Martin Kiel einen Think Tank in Dortmund.