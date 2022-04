Martina Soddemann gewählt

Der Rat hat Martina Soddemann gestern einstimmig zur neuen Dezernentin in unserer Stadt gewählt. Als Beigeordnete für den Vorstandsbereich drei ist sie zuständig für Jugend und Soziales, Bildung und Kultur und tritt die Nachfolge von Margarita Kaufmann an. Kaufmann geht Ende des Monats in den Ruhestand.

© Charlien Schmitt Stadt Hagen