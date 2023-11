Martinsumzüge in Hagen

Kinder basteln also wieder Laternen und ziehen damit durch Hagens Straßen. Wie in jedem Jahr gibt es dafür mehrere offizielle Veranstaltungen in der Stadt. Am Dienstag gibt es eine kleine Aktion in der Stadtteilbücherei Hohenlimburg. Da können Kinder eine Bilderbuchkino besuchen. Sie sehen also Bilder zur Geschichte "Laterne Laterne". Dabei bekommen sie die passende Geschichte erzählt. Die Züge finden dann vor allem am Samstag statt. In Hohenlimburg startet zum Beispiel einer um 17:30 Uhr auf dem Marktplatz Hohenlimburg Mitte. An der Johanniskirche am Markt in der Innenstadt gehts um 18 Uhr los. In Boele und Boelerheide finden die Umzüge schon am Freitag statt. Start ist um 18:00 Uhr am Boeler Kirchplatz und zur selben Zeit auch an der Kampfbahn Boelerheide.