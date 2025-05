M*A*S*H-Schauspielerin Loretta Swit mit 87 Jahren gestorben

Los Angeles/New York (dpa) - Die US-Schauspielerin Loretta Swit, die durch ihre langjährige Rolle in der Militärsatire-Serie «M*A*S*H» bekannt war, ist tot. Nach Angaben ihres Sprechers Harlan Boll starb sie in ihrer New Yorker Wohnung. Eine Haushälterin habe Swit leblos vorgefunden. Die genaue Todesursache sollte später bekanntgegeben werden. Die Schauspielerin wurde 87 Jahre alt.

Zum Liebling des Fernsehpublikums wurde sie durch ihre Rolle als Militär-Krankenschwester Major Margaret Houlihan mit dem Spitznamen «Hot Lips» in der Hit-Serie «M*A*S*H». Von 1972 bis 1983 spielte sie in der schwarzhumorigen Komödie über ein Feldlazarett im Koreakrieg an der Seite von Stars wie Alan Alda und Wayne Rogers. Swit war zehnmal für eine Emmy-Trophäe als beste Nebendarstellerin in einer Komödienserie nominiert, sie gewann zwei Auszeichnungen.

Neben «M*A*S*H» hatte Swit auch Rollen in Fernsehserien wie «Hawaii Fünf-Null», «Kobra, übernehmen Sie», «Rauchende Colts» und «Love Boat». Auf der Leinwand war sie unter anderem in den Filmen «Vier im rasenden Sarg» (1975), «S.O.B. - Hollywoods letzter Heuler» (1981) und «Die Bombe fliegt» (1986) zu sehen.