Masken fürs Fichte

Die Stadt hat bereits Masken zur Erstversorgung zur Verfügung gestellt. Die zusätzliche Spende kommt aber wie gerufen. So ist gesichert, daß auch in den nächsten Wochen sowohl für Schüler als auch Lehrer Gesichtsschutze vorhanden sind. Weil sich die Schule so über die großzügige Spende freut, wird sie Freitagvormittag um 11 Uhr in einem kleinen offiziellen Akt im Beisein der Schuldezernentin übergeben.