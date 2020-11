Maskenpflicht in Hagen

Die Maskenpflicht betrifft die komplette Fußgängerzone und verschiedene Straßen am Bahnhof. Geraucht werden darf in diesen Bereichen nur an den bereit gestellten Aschenbechern. Das Absetzen der Mund-Nasen-Bedeckung, um etwas zu essen oder zu trinken, ist lediglich im Stehen oder Sitzen erlaubt. Grundsätzlich muss überall dort, wo ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Ansonsten gilt die Maskenpflicht durchgängig.