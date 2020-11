Maskenpflicht: Kontrollen wirken

Wer die Maske nicht trägt, muss 50 Euro Bußgeld bezahlen. Seit dem 24ten Oktober muss man in der Fußgängerzone und am Bahnhof eine Maske tragen, und seit Anfang November wurde die Aufklärung durch Bußgelder ergänzt. Das Ordnungsamt kontrolliert, ein privater Sicherheitsdienst ist mit dabei. Das Ergebnis: Am Anfang gab es 80 registrierte Verstöße gegen die Maskenpflicht. Und: nach einer Woche mit Kontrollen ging die Zahl der Verstöße um die Hälfte zurück.