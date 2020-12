Maskenpflicht nahe bei Schulen

Man wolle nicht willkürlich neue Regeln erlassen, sondern da ansetzen, wo die Probleme am größten sind: An Schulen und Pflegeheimen.

Ein Beispiel: Aus vier positiv Getesteten in einem Pflegeheim wurden 81 Infizierte, und aus denen wiederum entstanden weitere Fälle. Die Stadt hat deswegen die Schnelltests für das Personal in Heimen ausgeweitet.

Die Maskenpflicht in der Nähe von Schulen dient ebenfalls dazu, die großen Gefahrenquellen zu minimieren. Die Maskenpflicht in Schulnähe gilt von 800 Uhr bis 1630 Uhr.

Die Stadt hat außerdem 50 neue Mitarbeiter eingestellt, um Infektionskontakte nachverfolgen zu können. Mittlerweile könne man Kontaktpersonen in der Regel am selben Tag oder einen Tag später erreichen, an dem man eine Infektion nachgewiesen hat.

Oberbürgermeister Erik Schulz sagt: „Wir schätzen das Durchhaltevermögen der Hagener sehr. Daher ist es uns wichtig, neue Regeln da zu erlassen, wo das Infektionsgeschehen stattfindet.“

Info: Die dazugehörige Mitteilung der Stadt ist hier zu finden: https://www.hagen.de/web/de/hagen_de/01/0101/010101/PM_362688.html