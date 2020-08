Maskenpflicht-Verweigerer

Der Mann ging in einen Laden in der Bahnstraße. Ein Mitarbeiter sprach ihn an und wies ihn auf die fehlende Maske hin. Der Mann wurde aggressiv und nannte mehrere nicht nachvollziehbare Gründe, warum er von der Maskenpflicht befreit sei. Der Verweigerer kam dem Mitarbeiter dabei so nah, dass er diesem mit seiner feuchten Aussprache ins Gesicht spuckte. Die Folgen: Eine Anzeige wegen Körperverletzung und ein Platzverweis.