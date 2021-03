Maskenverweigerer

Zuständig ist in diesen Fällen zunächst das Ordnungsamt. Die Polizei leistet auf Anforderung in bestimmten Fällen Amtshilfe. Das Ordnungsamt kommt den Hinweisen nach, aufgrund der Fülle von Anrufen aber nicht immer unmittelbar. Darüberhinaus gibt es auch unabhängig von Anrufen immer wieder Kontrollen an bestimmten Plätzen. Die könnten künftig auch noch öfter in Zivil stattfinden, damit sich die Gruppen nicht bereits auflösen, wenn die Ordnungskräfte eintreffen.