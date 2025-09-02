Navigation

Masucci: Würde heute Geschichte studieren

Veröffentlicht: Dienstag, 02.09.2025 05:16

Der Schauspieler Oliver Masucci interessiert sich für Filme, die einen historischen Kontext haben. Das kommt nicht von ungefähr. Er beschäftigt sich gern mit der Vergangenheit, um viel zu verstehen.

Schauspieler Oliver Masucci
© Felix Hörhager/dpa

Historiker statt Schauspieler?

Ratzeburg (dpa) - Wenn Oliver Masucci (56) heute noch einmal über seinen Beruf entscheiden müsste, schlüge der Schauspieler nach eigenen Worten einen anderen Weg ein. «Heute würde ich wahrscheinlich Geschichte studieren», sagte Masucci («The German», «Dark») der Deutschen Presse-Agentur. Sein Interesse an Geschichte zeige sich auch in seiner Filmografie.

«Ich beschäftige mich mit der Vergangenheit, um die Gegenwart besser verstehen zu können», sagte Masucci in Ratzeburg, am Rande der Dreharbeiten zum Film «Adams Acht». Das Ruderer-Drama erzählt vom Goldmedaillen-Gewinn des Deutschland-Achters 1960 bei den Olympischen Spielen in Rom.

«Ich habe dieses großes Bedürfnis danach, noch mehr zu wissen und mehr zu verstehen, warum wir da stehen, wo wir sind, wie wir da überhaupt hingekommen sind», sagte Masucci. 

Ihm gefalle, einen neuen Blick auf Dinge zu gewinnen. «Der Perspektivwechsel ist schön, weil er Empathie schafft anderen Menschen gegenüber, für die man sich vielleicht selbst erst mal gar nicht interessiert hätte. Außerdem lerne ich ständig neue Sachen. Das hält fit in der Birne.»

© dpa-infocom, dpa:250902-930-984882/1

