Matten für den Unterricht

Der Lions Club Hagen unterstützt die Schule an der Höh in Lüdenscheid mit Sportmatten. Die Idee ist, in der Pandemie einen Sportunterricht unter Auflagen auf die Beine zu stellen. Der Schwerpunkt des Unterrichts soll dabei auf Dehn- und Yogaübungen liegen. Da die Förderschule nicht genügend Matten für ihre 260 Schüler hatte, sprang der Lions Club Hagen mit einer entsprechenden Sachspende ein.

© Lions Club Hagen