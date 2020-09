Matthias-Grothe-Turnier

In Form eines Turniers wird am Wochenende wieder dem vor fast drei Jahren verstorbenen Matthias Grothe gedacht. In der Krollmann-Arena und in der THG-Sporthalle treffen dazu einige deutsche Nachwuchsteams aufeinander. Der ehemalige Spieler, Trainer und Mentor, Matthias Grothe, starb im Alter von 39 Jahren an Krebs.

© Phoenix Hagen