Maximal Note Befriedigend für Hagener Sportstätten

Olympische Spiele werden indirekt auch in Hagen vorbereitet. Nachdem eher durchwachsenen Abschneiden in Paris taucht auch in Hagener Sportkreisen die Frage auf, ob es ausreichend Sportanlagen gibt und ob diese auch in einem guten Zustand sind.

© Heede / Keltic Festival Clan