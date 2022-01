MdL Hubertus Kramer gestorben

Hubertus Kramer war einen großen Teil seines beruflichen Lebens in Hagen tätig: Er war Redakteur der Westfälischen Rundschau in Hagen, später Referent des Oberstadtdirektors, dann Chef im Hagener Presseamt. Im Jahr 2000 wurde er SPD-Vorsitzender in Gevelsberg und später im gesamten EN-Kreis.

Ab 2005 war er dann für Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg und den Teil Hagens, der zu diesem Wahlkreis gehört, Abgeordneter im Düsseldorfer Landtag.





Kramer war Zeit seines erwachsenen Lebens ein ausgesprochen politischer Mensch. Seine Parteifreunde nennen ihn einen "Abgeordneten zum Anfassen, der vor Ort immer präsent war". Hubertus Kramer ist in der Nacht von Sonntag auf Montag gestorben, er wurde 62 Jahre alt.