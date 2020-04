Mehr Ethanol muß her

Die Brüder Eversbusch hatten mit einer Spende an die Rathausapotheke begonnen, inzwischen beliefert die Wacholderbrennerei auch den Rettungsdienst der Stadt wöchentlich mit Ethanol. Ihre Kapazitäten sind aber begrenzt, deswegen der Appell an die Kollegen aus der Branche. Diese Lieferungen sind übrigens von der Alkoholsteuer befreit, solange sie zur Desinfektionsmittelherstellung in Apotheken mit gültiger Betriebserlaubnis abgegeben werden. Überhaupt kein Verständnis haben die Eversbuschs übrigens für Destillerien oder Lieferanten, die Desinfektionsmittel, selbst wenn es nach Gin riecht, zum Literpreis von 44 Euro anbieten - soll auch schon vorgekommen sein.

#brennereiengegencorona