Mehr Geld am Bau

Die Coronaprämie liegt bei 500 Euro, die mit dem November ausgezahlt werden. Azubis bekommen die Hälfte. Die Lohnerhöhung erfolgt in zwei Stufen: Bereits ab Oktober gab es ein halbes Prozent mehr und zum Jahreswechsel folgt ein Plus von 2,1 Prozent.

Mehr Geld bekommen auch Auszubildende im Baugewerbe; abhängig vom Lehrjahr sind es 20,30 oder 40 Euro im Monat.

Die Lohnerhöhung betrifft 1050 Menschen in Hagen; so viele arbeiten bei uns am Bau.