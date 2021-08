Mehr Geld für Floristen

Die fünf Prozent verteilen sich wie folgt: Rückwirkend zum Juli gibt es ein Plus von drei Prozent, und ab dem kommenden Jahr sind es dann weitere zwei Prozent mehr. Wer in der Branche arbeitet muss jetzt nur noch anhand des Lohnzettels prüfen, ob der Tarifabschluss auch umgesetzt worden ist. Das müsste mit der Augustabrechnung so sein.

Auszubildende bekommen pro Monat und Ausbildungsjahr 30 Euro mehr.

Die Gewerkschaft IG Bau und der Fachverband Floristik haben außerdem vereinbart, dass die Firmen für jeden tariflich Beschäftigten 170 Euro an die Betroffenen in den Flutgebieten spenden.