Mehr Gewerbesteuer

Waren es im ersten Pandemiejahr 2020 nur gut 67 Millionen Euro, so konnte unsere Stadt 2021 wieder über 100 Millionen Euro Gewerbesteuer verbuchen. In ganz NRW sind demnach die Einnahmen deutlich gestiegen - im Schnitt liegen sie um 30 Prozent höher als 2020 und sogar noch 4,5 Prozent höher als 2019 vor der Pandemie. Nach den vorliegenden Daten haben die Städte und Gemeinden im Regierungsbezirk Arnsberg im vergangenen Jahr insgesamt die bisher höchsten Gewerbesteuern überhaupt erzielt. Wenn man es so verdeutlichen will, dann hätte Hagen pro Einwohner 532 Euro eingenommen.