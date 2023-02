Mehr Kriminalität in Hagen

26 Prozent mehr Straftaten wurden im Vergleich zu 2021 erfasst. Besonders im Bereich Gewaltkriminalität, also vor allem Raub und Körperverletzung gab es deutlich mehr Fälle. Als Grund wird vor allem die Aufhebung der Pandemie-Einschränkungen genannt. Steigende Zahlen gab es in ganz NRW, Hagen liegt aber über dem Trend. Dennoch hat das Präsidium mit 57% weiterhin eine sehr hohe Aufklärungsquote und liegt damit auf Platz 1 in NRW. Die Zahlen versteht Präsidentin Ursula Tomahogh als klaren Arbeitsauftrag an die Polizei.

© Radio Hagen