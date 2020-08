Mehr Masken-Kontrollen

Zwischen 11 und 13 Uhr wurden zahlreiche Bus-Passagiere überprüft. In sechs Fällen waren Bußgelder fällig, weil die Leute keine Maske tragen wollten. Die Betroffenen müssen jetzt 150 Euro bezahlen. Das Fazit fällt aber grundsätzlich positiv aus: Die meisten Fahrgäste hielten sich an die bestehende Regel. Die Landesregierung hatte die Regelungen in Bussen und Bahnen am 12. August verschärft. Seitdem ist es teurer, ohne Maske einzusteigen. Die Landesregierung hat außerdem angekündigt, ab Montag noch intensivere Kontrollen in ganz NRW zu starten.