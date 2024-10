Mehr Tauben in Hagen

In Hagen wird seit einiger Zeit eine Art Anti-Baby-Pille an die Tauben verfüttert. Das hat aber kaum Wirkung, da das Präparat von den männlichen und somit meist stärkeren Tauben weggefressen wird. Der Tierschutzverein macht sich daher für eine bewährte Methode zur Verringerung der Taubenpopulation stark: Möglichst alle Taubeneier sollen eigesammelt und durch Gipseier ersetzt werden.

Dafür braucht es allerdings mehr Unterstützung, aber auch mehr Taubenhäuser. Das Ansinnen wird von den Grünen unterstützt. Die Tierschützer haben mehrere Leute der Grünen auch in eine Schrottimmobilie am Bahnhof geführt. Dort hatten sich Tauben auf zwei Etagen breit gemacht. Der Tierschutzverein hat Brutplätze geschaffen und so für Ordnung gesorgt. Taubeneier werden nun regelmäßig durch Gipseier ersetzt.