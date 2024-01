Mehr Vögel im Garten

Die Aktion gibt es jedes Jahr. Ziel ist es innerhalb einer Stunde alle Vögel zu zählen, die man im Garten, Park oder auf dem Balkon zu sehen bekommt. Anschließend werden sie dem NABU gemeldet. Die Aktion war in diesem Jahr sehr erfolgreich. Schon jetzt gab es mehr Vogel-Meldungen als im Vorjahr. Am häufigsten wurde bei uns wie in den letzten Jahren der Haussperling entdeckt. Es folgen Kohlmeise und Blaumeise. Am weitesten verbreitet ist die Amsel. Sie wurde von 93 Prozent aller Vogel-Zähler entdeckt. Die Stunde der Wintervögel hat in diesem Jahr zum 14. Mal stattgefunden. Das Endergebnis gibt es in etwa zwei Wochen.