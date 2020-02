Mehrere Einbrüche

Für die Täter ging es in die Kleingartenanlage "Auf der Heide" und in die Anlage in der Brandenburger Straße. Dort brachen sie mehrere Parzellen auf. Was genau geklaut wurde, ist bislang noch nicht klar. An einem Vereinsheim in der Elseyer Straße montierten Unbekannte die Türklinke ab und hebelten ein Fenster auf. Auch hier ist noch nicht bekannt, wie die Beute der Täter ausfiel. Bei Hinweisen wendet euch an die Polizei (Nummer: 02331-986-2066).