Mehrere Kurzsperren auf der A 1

Die Sperrungen dauern jeweils eine Nacht. Sie fangen um 20:00 Uhr an und gehen bis 5 Uhr in den Morgen. Wenn umgeleitet werden muss, dann erfolgen sie jeweils über die nächste Anschlussstelle. Es geht um Markierungsarbeiten. Die sind witterungsabhängig - es kann also passieren, dass einzelne Sperrungen verschoben werden.}





Folgende Arbeiten sind geplant:





Parkplatz Funkenhausen, Fahrtrichtung Bremen, Sperrung Auffahrt und Ausfahrt, Montag (12.6.) zwischen 20 und 5 Uhr;





Anschlussstelle Hagen-West, Fahrtrichtung Bremen, Sperrung Auffahrt und Ausfahrt, Dienstag (13.6.) zwischen 20 und 5 Uhr;





Anschlussstelle Hagen-Nord, Fahrtrichtung Bremen, Sperrung Auffahrt und Ausfahrt, Mittwoch (14.6.) zwischen 20 und 5 Uhr;





Anschlussstelle Gevelsberg, Fahrtrichtung Köln, Sperrung der Auffahrt und Ausfahrt, Donnerstag (15.6.) zwischen 20 und 5 Uhr;





Parkplatz Bruchmühle, Fahrtrichtung Köln, Sperrung Auffahrt und Ausfahrt, Montag (19.6.) zwischen 20 und 5 Uhr;





Autobahnkreuz Wuppertal-Nord, Fahrtrichtung Köln, Sperrung der Auffahrt, Dienstag (20.6.) zwischen 20 und 5 Uhr;





Autobahnkreuz Wuppertal-Nord, Fahrtrichtung Bremen, Sperrung der Ausfahrt und Auffahrt A1 von/auf A46, Mittwoch und Donnerstag (21/22.6.) zwischen 20 und 5 Uhr;