Mehrzweckhalle: Ziegerade

Was denn Bau der Mehrzweckhalle Ischeland angeht, ist die Stadt dabei, ihre Hausaufgaben fertigzustellen. Im Sportausschuss hat sie den wesentlichen Auftrag an die Stadtverwaltung erteilt. Andere Gremien folgen in den kommenden Wochen.

© Quelle: Stadt Hagen