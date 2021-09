Merkel kommt nach Hagen

Am Sonntag findet außerdem in Hagen eine Kommunalkonferenz zum Wiederaufbau nach der Hochwasserkatastrophe statt. NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach leitet das Treffen unter dem Titel "Anforderungen an einen gelingenden Wiederaufbau". Auch dort wird die Bundeskanzlerin dabei sein. Allein in Hagen summieren sich die Schäden nach dem Juli-Hochwasser nach ersten Schätzungen auf eine Viertelmillarde Euro. Soforthilfe von Stadt und Land waren eine erste Überbrückung, für viele Menschen aber trotzdem nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Jetzt wird es darauf ankommen, daß die versprochenen Bundeshilfen möglichst unbürokratisch und schnell ausgezahlt werden können.