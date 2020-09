Merz: Verantwortung übernehmen

Deutschland und Europa müssten Verantwortung übernehmen - und zwar zum einen in der Sicherheitspolitik, sagte Merz. Auf die USA als Sicherheitsgaranten könne man nicht mehr setzen. Auch in der Wirtschaftspolitik müssten Deutschland und Europa selbständiger werden - das habe zum Beispiel die Coronakrise mit dem zeitweisen Mangel an medizinischen Gütern aus China gezeigt.

Man müsse mit der Bevölkerung einen ehrlichen Dialog führen, inwieweit wir dazu in der Lage seien.