Messerangriff in Haspe

Die Tat ereignete sich gegen 19 Uhr in der Leimstraße. Ein 26-jähriger Mann wurde dabei schwer verletzt. Er musste mit dem Rettungswagen nach Dortmund ins Krankenhaus gebracht werden, konnte die Klinik aber noch am Abend wieder verlassen. Gesucht werden zwei Männer, die nach dem Vorfall in Richtung Berliner Straße flüchteten. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Täterbeschreibungen

Person 1: männlich, ca. 165 cm groß, dünne Figur, dunkle, leicht gekräuselte Haare, dunkle Kleidung und eine Jacke, auf der sich ein auffälliger, weißer horizontaler Streifen auf Brusthöhe befindet.





Person 2: männlich, ca. 175- 180 cm groß, eine eher stämmige/dicke Figur, schwarze kurze Haare, jedoch fast eine Glatze, dunkle Kleidung und eine Jacke, auf der sich ein auffälliger, weißer horizontaler Streifen auf Brusthöhe befindet.





Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen.