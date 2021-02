Messerattacke in Wehringhausen

Ein Streit ist in Wehringhausen eskaliert: Eine 39-jährige Frau ist von ihrem Ehemann gegen 2:20 Uhr in der Wohnung mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Der Täter flüchtete noch vor Eintreffen der Polizei. Die Frau wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Täter ist immer noch flüchtig, so ein Sprecher der Polizei Hagen am Samstagmorgen auf Nachfrage. Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit die Hintergründe der blutigen Messer-Attacke.