Messerstecherei

Gestern Abend mußte die Polizei zu einer Messerstecherei in der Hagener Innenstadt ausrücken. Gegen 21.40 Uhr waren zwei junge Männer in Streit geraten. Mitten in der Fußgängerzone vor der Rathausgalerie endete der Streit blutig.

