Messias und Schlossspiele

Im Sankt Bonifatius Hohenlimburg gibt's das Händel-Konzert. Um 18 Uhr geht's los. Die 15 Euro Eintritt (ermäßigt 12) sind gleichzeitig eine Spende. Der Erlös geht an die Organisation "Ärzte ohne Grenzen".

Ein Stückchen weiter, im Werkhof Hohenlimburg, beginnt zeitgleich die Auftaktrevue der Schlossspiele. Das Hauptprogramm selbst gibt es im August. Der Auftakt ein paar Monate vorher ist aber ebenso Tradition in Hohenlimburg. Das Ensemble spielt zum Beispiel Stücke an, das Organisations-Team stellt das Programm der Saison vor. Das Motto in diesem Jahr lautet "Wir sind alle eins".