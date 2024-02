Metallindustrie: Frostig

Von Frühlingsgefühlen könne keine Rede sein. So beschreibt der Wirtschaftsverband Stahl- und Metallverarbeitung die wirtschaftliche Stimmung im Moment. Der Verband mit Sitz in Hagen und in Düsseldorf meldet zuletzt gesunkene Produktionszahlen.

© motorradcbr - Fotolia