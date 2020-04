Mietrückstand wegen Corona: Gespräch hilft

Wir haben bei der EWG und beim Wohnungsverein Hagen nachgefragt. Der Wohnungsverein sagt: Bislang haben wir da keine großen Probleme. Hängen die Zahlungsschwierigkeiten mit Corona zusammen fordern wir unter Umständen Nachweise an – und finden individuelle Lösungen. Kündigungen sind bei Mietrückständen von Anfang April bis Ende Juni ausgeschlossen. Die Miete bleibt aber fällig – auch, wenn eine Mietstundung vereinbart wird.

Die EWG teilt uns mit: Wir fragen, woran die Geldprobleme liegen und bieten Ratenzahlungen an. Das machen wir aber schon immer so. Liegen die Probleme an Corona, suchen wir für jeden Einzelfall eine Lösung.