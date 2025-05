Miley Cyrus: Infektion in Hollywood

Los Angeles (dpa) - Miley Cyrus hat sich nach eigenen Worten beim Wälzen auf Hollywoods «Walk of Fame» eine Knie-Infektion geholt. «Ich habe mir was eingefangen», berichtete die Sängerin in der Late-Night-Show «Jimmy Kimmel Live». Für den Begleitfilm ihres Albums «Something Beautiful», auf dem ein Lied «Walk of Fame» heißt, rollte sich die 32-Jährige demnach nachts über den berühmten Bürgersteig.

«Ich habe dieses Video im Oktober gedreht und im November an Thanksgiving war ich für einen Moment auf der Intensivstation», erzählte Cyrus. «Mein Bein begann sich im Bereich der Kniescheibe aufzulösen.» Ein Arzt habe sie gefragt, ob sie eine Idee hätte, woher die «brutale Infektion» an ihrer Kniescheibe komme. «Und ich musste es ihm sagen», erzählte die Sängerin.

Schmunzelnd erzählte sie von dem Erlebnis im Krankenhaus: «Dass ein Arzt dich anschaut und "Igitt" sagt? Die öffnen Leichen, schauen sich die Innereien von Menschen an und erzählen mir, ich sei ekelhaft.»

«Something Beautiful», das neunte Studioalbum der Sängerin, erscheint am 30. Mai und enthält 13 Lieder.