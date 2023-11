Ministerpräsident in Hagen

In seiner Rede nahm Wüst unter anderem Stellung zu den Energiepreisen für Unternehmen. Den Strompreis für die Energie-Intensiven zu senken, sei die richtige Entscheidung der Bundesregierung. Überhaupt sprach Wüst auffällig oft eher respektvoll von der Bundesregierung und vom Kanzler - durchaus im Gegensatz zu CDU-Parteichef Friedrich Merz. Dennoch: Zum 60-Milliarden-Haushaltdefizit bräuchte man jetzt Klarheit und eine ehrliche Ansage, was noch geht und was nicht. Zum augenblicklichen Umfrage-Hoch für die AfD sagte Wüst: 18,4 Prozent für die AfD bei den Landtagswahlen in Hessen seien ihm deutlich zu viel.