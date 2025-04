Miss Marple in Hohensyburg

Das Ensemble der Naturbühne bringt dieses Jahr einen der bekanntesten Kriminalromane von Agatha Christie auf die Bühne: “Ein Mord wird angekündigt” heißt das Stück bei dem Miss Marple unter freiem Himmel ermittelt. Besonderes Highlight in diesem Jahr: Erstmals gibt es auch Vorstellungen am Nachmittag. Premiere ist am 16. Mai. Die letzte Aufführung ist dann Anfang Juni. Weitere Infos und Tickets gibt’s auf der Website der Naturbühne Hohensyburg.





Aufführungstermine auf der Naturbühne Hohensyburg:

Fr., 16. Mai – 19:00 Uhr

Sa., 17. Mai – 17:00 Uhr

Fr., 23. Mai – 19:00 Uhr

Sa., 24. Mai – 17:00 Uhr

So., 25. Mai – 17:00 Uhr

Do., 29. Mai – 19:00 Uhr

Fr., 30. Mai – 19:00 Uhr

Sa., 31. Mai – 17:00 Uhr

Fr., 6. Juni – 19:00 Uhr

Sa., 7. Juni – 17:00 Uhr