Mit 80 in ein stehendes Auto..

Der Unfallort war die Baustellenampel an der Ruhrtalstraße. Ein Fahrer hielt dort bei rot. Von hinten fuhr ein Fahrer in einem Opel Zafira praktisch ungebremst mit etwa 80 km/h in das stehende Fahrzeug. Die Insassen im vorderen Auto mussten im Krankenhaus behandelt werden - das konnte aber ambulant passieren.

Der Unfallfahrer behauptete, der Vordermann hätte plötzlich abgebremst. Unabhängige Unfallzeugen widersprachen, Außerdem war der Mann stark betrunken. Die Polizisten stellten den Führerschein des Mannes sicher, und er bekommt eine Strafanzeige. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 14 000 Euro.