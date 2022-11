Mit der VR-Brille Schnorcheln gehen

Virtual Reality Schnorcheln geht zum Beispiel in Osnabrück und den NEW-Bädern in Mönchengladbach, Viersen und Grevenbroich. Da könnt ihr Korallenriffe und Fische einfach hautnah erleben. Man hat dort eine normale Taucherbrille und einen Schnorchel. An die Taucherbrille ist dann vorne das VR-Gerät in einem Wasserfesten Gehäuse angebracht. Damit wird dann ein Unterwasserfilm abgespielt. Insgesamt gibt es zwei verschiedenen Filme, die gehen jeweils ca. 5 min lang. Der eine Film wurde von Tauchern mit einer 360 Grad Kamera Unterwasser aufgenommen.

