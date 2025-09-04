Mit Profis über Arbeit reden
Veröffentlicht: Donnerstag, 04.09.2025 13:48
Oberstufenschülerinnen und -schüler können sich bald wieder aus erster Hand übers Arbeitsleben informieren. Am Montag, 22. September, bietet der Rotary-Club Hagen-Lenne den Zukunftsweiser-Berufsberatungsabend an. Zwischen 19 und 21.30 Uhr können die Schülerinnen und Schüler in der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer mit Führungskräften und Mitarbeitern aus den unterschiedlichsten Bereichen ins Gespräch kommen und alle Fragen rund um den Traumberuf und mögliche Alternativen stellen.
Fühlt sich mein Traumberuf im echten Leben tatsächlich so an wie ich mir das vorstelle? Was könnte ich stattdessen noch machen mit meinen Neigungen? Welche Voraussetzungen brauche ich für welchen Beruf? - Die Liste der Fragen, mit denen die Beraterinnen und Berater gelöchert werden, ist meist lang. Wir von Radio Hagen sind am 22. September übrigens auch ab 19 Uhr dabei und beantworten alle Fragen rund ums Arbeiten beim Radio. Anmelden kann man sich online unter hagen-lenne.rotary.de