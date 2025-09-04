Mit Profis über Arbeit reden

Fühlt sich mein Traumberuf im echten Leben tatsächlich so an wie ich mir das vorstelle? Was könnte ich stattdessen noch machen mit meinen Neigungen? Welche Voraussetzungen brauche ich für welchen Beruf? - Die Liste der Fragen, mit denen die Beraterinnen und Berater gelöchert werden, ist meist lang. Wir von Radio Hagen sind am 22. September übrigens auch ab 19 Uhr dabei und beantworten alle Fragen rund ums Arbeiten beim Radio. Anmelden kann man sich online unter hagen-lenne.rotary.de