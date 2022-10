Mit Radio Hagen zum Topspiel

Gewinnt Tickets für das Topspiel Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München

Am 8. Oktober ist es wieder so weit. Der BVB und die Bayern stehen sich zum 131. Mal gegenüber. Und das Beste: Wir verlosen Tickets für diesen Klassiker! Erzählt uns dazu einfach, welcher Euer schönster Topspiel-Moment in der Vergangenheit war.

MICHAEL RUMMENIGGES TOPSPIEL-MOMENT

Wie fühlt sich das wohl auf dem Rasen an? Wenn der BVB gegen die Bayern spielt? Einer weiß das GANZ GENAU! Er hat in beiden Mannschaften gespielt: Michael Rummenigge.

