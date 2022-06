Mitarbeitende werden übernommen

Der Übergang soll möglichst nahtlos erfolgen. Das heißt, der Markt schließt am 1. Juni nur wenige Tage, um das Sortiment auszutauschen. Ab dem 9. Juni ist das Warenhaus wieder wie gewohnt geöffnet. Ein umfassender Umbau ist dann noch mal für Ende nächsten Jahres in Planung. Neben einer modernen Gestaltung für ein besonderes Einkaufserlebnis plant Marktkauf, in nachhaltige Technologien wie beispielsweise CO2-Kühlanlagen und LED-Beleuchtung zu investieren, um den Standort auch unter ökologischen Aspekten optimal aufzustellen.