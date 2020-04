Mobile Jugendarbeit

Die Kommunikation läuft über WhatsApp oder Instagram. So können die Jugendlichen zusammen Brettspiele spielen oder sich Bücher ausleihen. Es gibt Koch- und Backanleitungen per Video und es wird Gitarrenunterricht angeboten. Auch bei Hausaufgaben oder Bewerbungsschreiben bietet die Evangelische Jugendhilfe weiterhin Unterstützung an. Neue Angebote, wie ein Online-Selbstverteidigungskurs, sind in Planung. Das komplette Programm erfolgt online oder telefonisch.





Kontakt: https://www.jugendhilfe-iserlohn.de/kontakt.html