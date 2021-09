Mobiler Plattenladen in Hagen

Es handelt sich um einen amerikanischen Schulbus, der zu einem fahrenden Plattenladen umgebaut wurde. Auf der Tour werden besonders die Ort angesteuert, die keinen Schallplattenladen mehr haben. Interessierte können in etwa 4.000 Platten stöbern. Abgedeckt werden alle möglichen Genres – nur Klassik und Schlager sind nicht vertreten. Vor Ort gibt es außerdem die Möglichkeit, in die Platten reinzuhören. Besucher müssen entsprechende Hygieneauflagen beachten. Dazu gehört auch die 3G-Regel. Der Vinylbus hält am 12. Oktober in der Elseyer Straße 12 bis 14. Los geht es um 12 Uhr.