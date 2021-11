Moderne Sportstätte

Das Programm "Moderne Sportstätte" geht in die nächste Runde. Ab sofort können sich Sportvereine mit ihren Projekten beim Landessportbund bewerben. Pro Stadt- oder Kreissportbund stehen 500.000 Euro zur Verfügung. Damit will das Land in dieser Runde Sportangebote im Freien fördern und unterstützen.